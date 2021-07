Spet bo zaživel klicni center za informacije o novem koronavirusu

Klicni center bo dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 1404 oziroma za klice iz tujine na +386 1 478 7550 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

Prebivalke in prebivalci Slovenije ter tujci bodo lahko tako na enem mestu dobili vse relevantne informacije, povezane z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, tako vladnih organov (zdravstveni ukrepi, prehajanje mej, vračanje v državo, ukrepi v podporo prebivalstvu in gospodarstvu) kot tudi zdravstvenih institucij (Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana).