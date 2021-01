V ponedeljek novih 1652 okužb

V ponedeljek smo v Sloveniji opravili 4700 PCR-testiranj in pri tem potrdili 1149 novih primerov okužbe. Poleg tega je bilo po podatkih Covid-19 Sledilnika opravljenih 30.392 hitrih testov in potrjene 503 okužbe. Delež pozitivnih PCR-testov je v ponedeljek znašal 24,4 odstotka.

Po podatkih Sledilnika je včeraj umrlo 19 ljudi s covidom-19.

V Sloveniji imamo trenutno aktivnih 18.115 primerov okužbe s koronavirusom, povprečje zadnjih sedmih dni pa znaša 1230,3.

Včeraj je sicer po državi potekalo množično testiranje vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, saj so se z današnjim dnem po več mesecih v šolske klopi vrnili učenci prve triade osnovnih šol. Polno so začeli delovati tudi vrtci.