V ponedeljek ob skupno 10.750 testih potrdili 1957 okužb

V ponedeljek so pristojni opravili skupno 10.7350 testov na novi koronavirus. Gre za seštevek PCR-testov in hitrih antigenskih testov. Potrdili so 1957 novih okužb. V ponedeljek so skupno opravili 5677 PCR-testov, s katerimi so odkrili 1549 novih okužb. Delež pozitivnih je bil 27,3-odstoten. Ob tem so opravili 5073 hitrih antigenskih testov in okužbo odkrili v 408 primerih. Delež pozitivnih hitrih testov znaša 8 odstotkov.