V ponedeljek odkrili 899 okužb z novim koronavirusom

Kot poroča Sledilnik covid-19, so včeraj opravili 4369 PCR-testov in 35320 HAT-testov. Pozitivnih je bilo 899 PCR-testov oziroma 20,6 odstotka. Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh je tako 771,3. V državi je trenutno aktivnih 11593 primerov novega koronavirusa. Doslej je bilo proti bolezni covid-19 cepljenih 94304 oseb.

Potrdili so novih 899 okužb.

Kot smo že poročali, število hospitaliziranih pada, prav tako tudi število umrlih, zato je ministrstvo za zdravje pripravilo izhodno strategijo za covid bolnike. Zdravstveni sistem se bo, kot pričakujejo, postopno lahko pričel ukvarjati z rednim programom. Zaradi izboljšanja epidemiološkega položaja v državi in zmanjšanja števila hospitaliziranih covidnih bolnikov tako denimo bolnišnici Topolšica in Sežana nista več covidni bolnišnici in lahko začenjata izvajati svoj redni program.