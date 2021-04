V ponedeljek potrdili 1049 novih okužb

Pristojni so v ponedeljek opravili 4588 PCR-testov in 43.736 hitrih antigenskih testov. Z bolj zanesljivimi PCR-testi so potrdili 1049 novih primerov. Delež pozitivnih testov je znašal 22,9 odstotka.

Po podatkih covid-19 Sledilnika je v državi trenutno aktivno okuženih 13.786 oseb. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 1019,1. Pretekli ponedeljek so potrdili 273 okužb, saj je ob praznikih opravljenih manj testiranj.