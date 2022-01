V ponedeljek potrdili 12772 okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji so potrdili novih 12772 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 16928 PCR-testiranj. Čeprav je porast okužb velik, temu k sreči ne sledi število hospitaliziranih v bolnišnicah in na intenzivni negi. Delež pozitivnih testov znaša 75,4 odstotka.

Po podatkih NIJZ smo v Sloveniji včeraj potrdili 12772 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 16928 PCR-testiranj in še 114236 HAT-testiranj. V državi je tako trenutno ocenjeno 126251 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje je 11058 okužb. icon-expand Laboratorij FOTO: Dreamestime icon-expand