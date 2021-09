V ponedeljek potrdili 1308 okužb, na intenzivni negi že več kot 100 bolnikov

Pristojni so v ponedeljek potrdili 1308 novih okužb z novim koronavirusom. To ob 5728 odvzetih brisih s PCR-testi predstavlja 22,8-odstoten delež pozitivnih testov. Po podatkih Covid-19 Sledilnika je hospitaliziranih 378 bolnikov s covidom-19, od tega 102 potrebujeta intenzivno terapijo. Umrle so tri osebe s potrjeno okužbo.

V ponedeljek so opravili 5728 PCR-testov in z njimi potrdili 1308 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je tako bilo skoraj 23 odstotkov vseh testov. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.645 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje pa znaša 1027. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v ponedeljek višji kot dan prej, ko je znašal 17 odstotkov. V ponedeljek so sicer opravili tudi 40.486 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh se je glede na ponedeljek znižalo za 12. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 644 okužb na 100.000 prebivalcev, to povprečje se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 20. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 1.093.723 ljudi, z vsemi odmerki pa 971.401, še kažejo podatki NIJZ.