V ponedeljek potrdili 1546 okužb

V ponedeljek so bili na PCR-testih pozitivni 104 ljudje, na hitrih antigenskih testih pa 1437, skupaj torej 1546. To je precej več okužb, kot so jih potrdili pred tednom dni, ko je bil praznik in so zato opravili manj testov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 15.286 aktivnih primerov.

V bolnišnicah se zdravi 239 okuženih, štirje so žal bitko izgubili. Skupaj je v dveh letih od začetka epidemije doslej umrlo skoraj 7600 oseb, okuženih s koronavirusom, pozitivnih pa je bilo že več kot milijon testov. Prvi primer okužbe s koronavirusom so v Sloveniji potrdili 4. marca 2020 pri osebi, ki se je okužila na potovanju v Maroku.

Vlada je širjenje epidemije covida-19 zadnji dve leti obvladovala z različnimi epidemičnimi ukrepi, ki so se tekom valov epidemije spreminjali in bili različno ostri. Osnovni ukrepi so vključevali razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje in nošenje maske. Vse našteto je od 14. aprila zgolj priporočeno, saj je obremenitev bolnišnic zaradi nekoliko blažje koronavirusne različice omikron bistveno manjša.

V določenih obdobjih so epidemični ukrepi med drugim vključevali zaprtje občinskih mej, zaprtje regijskih mej, nočno omejitev gibanja, zaprtje ali omejitev delovnega časa gostinskih lokalov, prepoved ali omejitev števila obiskovalcev kulturnih prireditev, posebne časovne pasove za nakupovanje upokojencev, pa tudi prepoved delovanja javnega prevoza oz. omejitev števila potnikov.