Kot so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so v Sloveniji v ponedeljek potrdili 2482 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 6287 PCR-testiranj. V državi je aktivnih 37.095 okužb.

Razsaja bolj nalezljiva različica

Različica omikron je po prvih podatkih bolj nalezljiva kot doslej odkrite različice koronavirusa, je povedala infektologinja Bojana Beović. Okuženi s to različico so doslej zbolevali za blažjim potekom bolezni. Ni pa še jasno, ali je za blažji potek odločilna starost in ali je k njemu prispevalo cepljenje oziroma prebolela okužba. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar je povedala, da bo tudi ta različica zagotovo prišla v Slovenijo, vseeno pa upa, da bodo obstoječi ukrepi zadostovali. Infektolog Janez Tomažič je medtem pozval k spoštovanju osnovnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa in k cepljenju. Možnost, da bi bila zdajšnja cepiva proti omikronu neučinkovita, je po njegovih besedah majhna.