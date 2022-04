V ponedeljek potrdili 2653 okužb z novim koronavirusom

Pristojni so v ponedeljek ob opravljenih 1506 testih PCR in 13.944 hitrih antigenskih testih potrdili 2653 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje so trenutno v naši državi aktivno okuženi 27.904 ljudje, 1773 manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 123 bolnikov, na intenzivnih 17.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 12 bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih pa se zaradi te bolezni zdravi pet bolnikov manj kot dan pred tem, so podatke objavili predstavniki ministrstva za zdravje. Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 295 oziroma 58 manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je 172 bolnikov s covidom-19, a se zdravijo zaradi drugega zdravstvenega stanja, na intenzivnih pa 15, ki so okuženi z novim koronavirusom, a potrebujejo intenzivno zdravljenje zaradi drugih razlogov. V ponedeljek so umrli trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo, so še sporočili z ministrstva za zdravje. icon-expand V Sloveniji je trenutno aktivno okuženih 27.904 ljudi, 1773 manj kot dan prej. FOTO: Dreamstime Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pristojni včeraj potrdili 2125 okužb z novim koronavirusom več kot dan prej, ko so našteli 528 okužbi. Toda ob tem je treba upoštevati, da so ljudje v nedeljo opravili manj testov kot včeraj. V nedeljo se je s testi PCR testiralo 580 ljudi, včeraj pa 1506. S hitrimi antigenskimi testi se je v nedeljo testiralo 3210 ljudi, včeraj pa 13.944. Število aktivno okuženih se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo. Včeraj je bilo po ocenah NIJZ aktivnih 29.677 okužb, trenutno pa 27.904. Povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu se je znižalo in znaša 1723, dan prej pa je bilo za 107 višje. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno 1321, dan prej je bilo 1406. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je v Sloveniji cepljenih 1.264.921 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.220.701.