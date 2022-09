V ponedeljek potrdili 3151 okužb več kot v nedeljo

V ponedeljek so ob 1085 testih PCR in 11.478 antigenskih testih potrdili 3878 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2047. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1365.

V bolnišnicah se zdravi 232 oseb, zaradi covida 81 in s covidom 132. Na intenzivnem oddelku je 19 oseb, zaradi covida 9 in s covidom 10. Iz bolnišnice so odpustili enajst oseb, en bolnik je umrl.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.266.598 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.223.043.