V ponedeljek potrdili 3394 novih okužb s koronavirusom

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki spremlja različice, je sporočil, da delta različica trenutno odločno prevladuje tako v slovenski populaciji kot tudi širše. "Opažamo veliko raznolikost znotraj same različice, kar nakazuje na številne vnose v državo," so zapisali. Podatki kažejo, da za to različico obolevajo v povprečju mlajše osebe v primerjavi z različicama alfa in B.1.258.17, ki sta bili dominantni pred različico delta.