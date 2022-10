V ponedeljek potrdili 3981 okužb z novim koronavirusom

Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 325 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, šest manj kot v nedeljo. Na intenzivnih oddelkih je bilo v ponedeljek s potrjeno okužbo skupaj 29 bolnikov, trije več kot v nedeljo, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Včeraj potrdili 3242 okužb več kot v nedeljo in 103 več kot v ponedeljek prejšnji teden

Čeprav so pristojni včeraj potrdili kar 3242 okužb več kot v nedeljo – ko so jih potrdili 739 – je pri tem treba upoštevati, da se je v nedeljo testiralo precej manj ljudi kot včeraj. V nedeljo je PCR-test opravilo 503, hitrega antigenskega pa 2762 ljudi. V ponedeljek je PCR-test naredilo 1104 ljudi, hitrega antigenskega pa kar 11.870 ljudi. So pa pristojni včeraj potrdili več okužb kot v ponedeljek pred enim tednom (26. septembra) – prejšnji teden so jih potrdili 3878, kar je 103 man kot včeraj.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je sicer v naši državi 30.336 aktivnih primerov okužbe, kar je 588 več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2262, kar je 16 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1440, kar je 28 več kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.266.649 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.223.121, kažejo podatki NIJZ.