V ponedeljek potrdili 491 novih okužb

V ponedeljek so pristojni opravili 3642 PCR-testov in potrdili 491 okužb z novim koronavirusom. Ob tem so opravili še 43.620 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa še dodatno potrjujejo s PCR-testi.

Po podatkih Sledilnika Covid-19 je bil delež pozitivnih v ponedeljek 13,5-odstoten. Pristojni so okužbo potrdili pri 491 osebah, kar je nekoliko več kot dan prej, ko je število novih okuženih znašalo 147. V državi imamo trenutno 8632 aktivnih okužb z novim koronavirusom.