V ponedeljek potrdili 734 okužb z novim koronavirusom

Gorenjki Lojzki je umrl mož. Lojzka je odšla v časopisno podjetje in želela oddati osmrtnico. Zaradi varčnosti je želela samo napis: "Tone mrtev!" Uslužbenka na oglasnem oddelku jo je začudeno pogledala, nato pa ji je pojasnila:

"Do pet besed je enaka cena:" "No, potem pa napišite: Tone mrtev! Ugodno prodam traktor!"