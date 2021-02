V ponedeljek potrdili 740 novih okužb

Bolnišnično oskrbo potrebuje 691 bolnikov s covidom-19. Na intenzivni negi je 127 hudo bolnih pacientov, poroča covid-19 sledilnik. Razmere v bolnišnici se tako še naprej izboljšujejo in so podobne tistim konec lanskega oktobra. Tudi število aktivno okuženih v državi še naprej pada. Po podatkih covid-19 sledilnika je aktivno okuženih trenutno 12.111 oseb.

V ponedeljek je sicer potekalo množično testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V zahodni polovici države so se v šole vrnili še učenci od 4. do 9. razreda osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Na vzhodu so se medtem začele enotedenske zimske počitnice. Ponedeljek je bil tudi velik dan za trgovce. Ob prehodu v oranžno fazo so se lahko odprle vse trgovine. Zaposleni se morajo enkrat tedensko testirati.