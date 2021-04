V ponedeljek potrdili 807 novih okužb, umrlo sedem covidnih bolnikov

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 3653 PCR-testov in 31.119 hitrih antigenskih testov. Potrdili so 807 okužb z novim koronavirusom, kar je nekoliko več kot pretekli ponedeljek, ko so poročali o 723 primerih.

Hospitaliziranih je 649 bolnikov s covidom-19, od tega jih 161 potrebuje intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 58 oseb. Umrlo je sedem pacientov.