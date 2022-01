V ponedeljek potrdili največ novih okužb do zdaj – 8681

V ponedeljek so bili v Sloveniji opravljeni 13.803 PCR-testi, od tega jih je bilo pozitivnih kar 8681. To je največje število dnevno potrjenih primerov v Sloveniji do zdaj. Delež pozitivnih testov je bil 62,9-odstoten.

icon-expand Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 76.047 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 6882. FOTO: Shutterstock Po podatkih Covid-19 Sledilnika je hopsitaliziranih 575 covidnih bolnikov, od tega jih je 154 na intenzivni negi. Umrlo je deset oseb s covidom-19. Kljub izjemno visokemu številu okužb se število hospitalizacij ne povečuje tako hitro, delež oseb s težjim potekom bolezni pa ni tako velik kot pri prejšnjih različicah. Bolnišnice pa se soočajo s kadrovsko stisko, saj je tudi med zaposlenimi vse več obolelih. Zdravstveno osebje bo prav zaradi tega od jutri naprej med izjemami pri karantenah, je na včerajšnji dopisni seji sklenila vlada. PREBERI ŠE Od srede naprej v veljavo prihajajo nove izjeme karantene V ponedeljek so zabeležili 1248 okužb več kot pred tednom, ko je število potrjenih primerov prvič preseglo 7000. Takrat so zabeležili 7433 okužb, nato pa je bilo to število še nekoliko preseženo prejšnji petek, ko je bilo potrjenih 7591 okužb. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) Bojana Beović bo danes ob 14.15 dala izjavo za medije glede aktualnih vprašanj v zvezi z epidemijo covida-19, so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije. Število aktivnih primerov okužbe se je v primerjavi s prejšnjim dnevom povečalo za 5287. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 501. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3592, kar je 252 več kot dan prej. V ponedeljek so opravili tudi 111.960 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.257.804 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.203.867.