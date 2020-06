V ponedeljek tri nove okužbe: v Piranu, Postojni in Krškem

Po 567 opravljenih testih so pristojni v ponedeljek potrdili tri nove okužbe, in sicer v Piranu, Postojni in Krškem. Število hospitaliziranih pacientov ostaja enako. Število okužb s koronavirusom na svetu je medtem doseglo osem milijonov. Najhuje prizadete države so ZDA, Brazilija, Rusija in Indija.

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 567 testov na koronavirus, od tega so bili trije pozitivni. Po eno novo okužbo so po podatkih covid-19 sledilnika zabeležili v treh slovenskih mestih, in sicer v Krškem, Piranu in Postojni. Aktivno okuženih v državi je trenutno 24 oseb. Število hospitaliziranih ostaja enako. Zdravniško oskrbo potrebuje sedem pacientov, eden je na intenzivni negi. V ponedeljek nove smrti zaradi covida-19 nismo zabeležili. Po podatkih Univerze John Hopkins je število okužb na svetu doseglo osem milijonov. Doslej je umrlo 436.000 ljudi s covidom-19. Najhuje prizadeta država ostajajo ZDA z več kot 2,1 milijona primerov in več kot 116.000 smrtnih žrtev. Nova projekcija univerze Washington napoveduje, da bo v ZDA zaradi covida-19 do začetka oktobra umrlo 200.000 ljudi. Žarišče izbruha virusa se je sicer premaknilo v Latinsko Ameriko. Brazilija se približuje milijonu potrjenih okužb, Mehika, Čile in Peru pa se borijo s posameznimi večjimi izbruhi.

V ponedeljek je potekala slavnostna odstranitev ograje na meji med obema Goricama. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenci na Hrvaško in v Italijo znova tudi čez maloobmejne prehode, odprtje meja tudi drugod po EU Slovenija se je medtem odprla na vse strani in se tako počasi vrača v stare tirnice tudi glede prehajanja meja. Potem ko smo v soboto odpravili omejitve na meji z italijansko deželo Furlanija - Julijska krajina, smo jih včeraj odpravili še s preostalo Italijo. Mejo z zahodno sosedo so slovenske oblasti zaradi pandemije covida-19 zaprle 12. marca. Državljani Slovenije in Italije lahko mejo med državama prehajajo zunaj kontrolnih točk, ostalim pa so za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Včeraj je tudi potekala slavnostna odstranitev ograje na meji med obema Goricama.