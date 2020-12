V ponedeljek v Ljubljani začetek poskusnega množičnega testiranja

V ponedeljek bodo začeli testirati ob 10. uri, v prihodnjih treh dneh (od torka do četrtka) pa ob 8. uri. Vsak dan bodo testirali do 17. ure. V mobilnem laboratoriju bodo na uro lahko izvedli predvidoma 60 testov. V tem primeru bi v tem času lahko izvedli okoli 2000 testov.

Antigenski testi so testi, s katerimi določajo sestavine mikroorganizmov v vzorcih. Zasnovani so na različnih principih, zato so njihove analitske zmogljivosti zelo različne. Pri teh testih prisotnosti virusa ne določajo tako, da bi pomnoževali virusne gene, ki so morebiti prisotni v vzorcu, kot to počnejo pri molekularne oz. testiranju PCR, ampak uporabijo umetno izdelana protitelesa in z njimi iščejo virusne delce pri bolniku. Prednost teh testov je predvsem hitrost, saj je rezultat znan v nekaj minutah. Vendar se na račun hitrosti izgubi zanesljivost.