V ponedeljek zabeležili 11.810 novih okužb

V ponedeljek so v Sloveniji zabeležili novih 11.810 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 15.585 PCR-testiranj in 124.369 hitrih antigenskih testov.

V ponedeljek so ob 15.585 PCR-testih potrdili 11.810 okužb z novim koronavirusom, kar je 962 okužb manj kot prejšnji ponedeljek. Delež pozitivnih testov je znašal 75,8 odstotka. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji trenutno 175.504 aktivne okužbe. icon-expand Testiranje v Stanežičah FOTO: Luka Kotnik Število aktivnih primerov okužb se je v ponedeljek v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom zvišalo za 49.253, v primerjavi z nedeljo pa se je zvišalo za 3124. Največ okužb na posamezen dan so doslej potrdili prejšnji torek, in sicer 17.491. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 13.911, je v primerjavi s predhodnim dnem nižje za 144. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 8328, kar je 149 več kot dan prej. V ponedeljek so opravili tudi 124.369 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate so do ponedeljka preverjali še s PCR-testi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.260.945 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.210.314. Danes so sicer začele veljati številne novosti. Slovenija uvaja slovensko covidno potrdilo, po katerem bo za priznanje okužbe z novim koronavirusom dovolj pozitiven hitri antigenski test. Na brezplačno PCR-testiranje bo mogoče le še z napotilom zdravnika. Za zaščito bo treba uporabljati vsaj kirurške maske II ali IIR. PREBERI ŠE Koronske novosti: hitri testi za priznanje okužbe, maske v nekaterih primerih tudi zunaj icon-expand