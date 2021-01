V ponedeljek začetek množičnega testiranja učiteljev in vzgojiteljev

Kot je zatrdil Zafošnik, je postopek testiranja kratek in neinvaziven. Želijo si, da vsak učitelj kar najhitreje opravi testiranje, da ga ne bi izpostavljali. " Če je to pogoj, da odpremo šole in vrtce, naredimo to skupaj ," je dodal. Tudi sicer bodo ponedeljki do nadaljnjega rezervirani za to skupino. Tako bodo teden pozneje predvidoma testirali profesorje na fakultetah, je še povedal.

Testirali bodo skoraj 3000 zaposlenih v vrtcih in šolah, zato bodo delo začeli že ob 7. uri, končali pa ob 20. uri. Učitelje je MOL že obvestil o urah testiranja. Pri tem bo sodelovala 50-članska ekipa Zdravstvenega doma Ljubljana, ki računa, da bodo učiteljice in učitelji upoštevali navodila.

Množično testiranje na enem velikem mestu po Zafošnikovih besedah prinaša več prednosti. Pomembno je namreč, da je prostor velik in zračen, saj to zmanjšuje možnost prenosa okužbe tako na zdravstvene delavce kot na zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Prav tako je pomembno, da je prostor dostopen invalidom, je pojasnil.

Kot je v izjavi za medije pojasnil koordinator testiranja in cepljenja proti covidu-19 Uroš Zafošnik , je projekt od njih zahteval veliko priprav in sodelovanja z različnimi službami, predvsem z oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje v MOL, z mestnimi redarji in občinsko civilno zaščito.

V Mestni občini Ljubljana (MOL) bodo zaposlene v vzgoji in izobraževanju množično testirali na Gospodarskem razstavišču. Začenjajo v ponedeljek, ko bodo izvedli testiranje za zaposlene v prvi triadi osnovnih šol in v vrtcih.

V Zdravstvenem domu Kranj so se na ponedeljkovo testiranje izobraževalnega kadra pripravili tako, da bodo za to nalogo angažirali tim, ki tudi sicer izvaja hitro testiranje, pri čemer bodo nekoliko skrajšali čas za množično testiranje občanov. "Ravnatelji in šole zelo dobro sodelujejo in vzpostavili smo sistem, po katerem se bodo šolniki po vzpostavljenem razporedu prihajali testirat," je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura.

Težave pričakuje teden kasneje, ko bodo šolarji že v razredih in bodo učitelji težko množično hodili na testiranje. Zato v Kranju predlagajo, da se ne bi vsi testirali hkrati na isti dan, ampak morda po petinah. "V Kranju, kjer dobro sodelujemo, se bomo verjetno glede tega lahko sami dogovorili," je ocenila Gantar Žura. Ob tem je posebej pohvalila svoje sodelavce, ki so pripravljeni prevzeti še dodatne naloge in delati preko delovnega časa. "Moram pa reči, da že dihajo na škrge," je opozorila.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je prepričan, da so se zdravstveni domovi dobro organizirali za testiranje šolnikov, da so oblikovali ekipe za testiranje in da imajo zadeve pod nadzorom. Kot je pojasnil ob današnjem obisku Zdravstvenega doma Kranj, se v testiranje učiteljev vključujejo vsi zdravstveni domovi in mobilne enote. Akcija testiranja pa se bo začela zjutraj in bo do popoldneva končana.

Kar se tiče pomislekov nekaterih učiteljev glede obveznega testiranja, je Krek prepričan, da so učitelji dovolj odgovorni in ozaveščeni, da vedo, da ne morejo okuženi v razred in tako učiti otrok. "Tukaj ne vidim nobene prisile, vidim samo, da je slovenski pedagoški kader toliko izobražen in tudi tako zvest naslednik učiteljev iz preteklosti, da ve, kaj je njegova naloga v tem trenutku, in da učitelji vedo, da je to, da učijo zdravi, ključnega pomena," je izpostavil.