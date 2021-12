V ponedeljek potrdili 1555 novih okužb

Ob 4973 testih PCR so pristojni opravili tudi 110.865 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje primerov je znašalo 1186, kar je 23 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 846 okužb na 100.000 prebivalcev, 19 manj kot dan prej.

V Sloveniji v teh dneh sicer poteka velika akcija Dnevi cepljenja, ko bo 62 cepilnih centrov po vsej državi odprtih od 8. do 20. ure. V vsaki statistični enoti pa bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj.

Nočni cepilni centri delujejo v goriški, izolski, brežiški in celjski splošni bolnišnici, v zdravstvenih domovih (ZD) Sežana, Postojna, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Maribor, pa tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in na Kliniki Golnik. V zasavski regiji vsako noč cepijo na drugi lokaciji.