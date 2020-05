'V prejšnji krizi smo dno dosegli v treh letih, v tokratni zgolj v treh tednih'

Po njegovih besedah se v nekaterih poklicnih panogah od tega udarca ne bodo opomogli, nekatera delovna mesta so preprosto izgubljena: "To je recesija brez primere," je dejal.

Svetovno znanemu ekonomistu Nourielu Roubiniju so se septembra 2006, ko je napovedal, da se "kuha" finančna kriza, smejali, nekaj let kasneje, ko se je izkazalo, da je imel prav, je postal eden najbolj iskanih sogovornikov na področju gospodarstva.

Bo recesija v obliki črke U ali L?

Ekonomisti po vsem svetu se sprašujejo, kakšno bo okrevanje gospodarstva: bo v obliki črke U (strm padec in počasna rast) ali celo v obliki črke L (strm padec, ki mu sledi stagnacija). Slednje je po Roubinijevih besedah možen scenarij za tokratno krizo, saj so bila izgubljena številna delovna mesta v bogatih in revnih državah, za katera se še ne ve, ali se jih bo dejansko lahko obnovilo. Pa tudi če se bodo v določeni meri lahko, bodo zaposleni imeli nižje plače in manj ugodnosti ali pa bodo delali s skrajšanim delovnim časom.

Roubini opozarja še na morebitni drugi ali tretji val epidemije: v nekaterih državah, kjer se je to že zgodilo, imajo tako še dodatne težave pri ponovnem zagonu gospodarstva in prav to bi lahko ključno vplivalo na potek te recesije.

Poleg tega so se med epidemijo spremenile navade potrošnikov. "Večina nakupovalnih središč na Kitajskem je, denimo, kljub odprtju še vedno praznih, tudi iz Nemčije poročajo podobno. Kaj ti pomaga, da ponovno odpreš trgovine, če potem ni kupcev, ki bi blago kupovali?" je poudaril Roubini, ki se ga je v nekaterih medijih zaradi njegovih dokaj pesimističnih napovedih prijel vzdevek Doktor Poguba.

Sam temu nasprotuje in pravi, da bi si prej nadel ime Doktor Realist. "Ko so leta 2015 kitajskemu gospodarstvu vsi napovedovali strmoglavljenje, sem jaz dejal, da bo šlo le za turbolenco. Pravzaprav sem bil bolj optimističen, kot so bili na Wall Streetu." Vsem, ki ga naslavljajo z imenom Doktor Pogubo, pa odgovarja, da očitno ne spremljajo dobro njegovega dela.