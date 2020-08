Prenatrpane učilnice: 'Bi bilo bolj odgovorno, da pouk v šoli prepovem?'

Z ravnateljem kamniške osnovne šole, ki se je marca kot prva šola v Sloveniji zaprla zaradi okužbe s koronavirusom, o tem, kako (ne)življenjska so priporočila, ki jih je pred začetkom šolskega leta pripravil NIJZ. Priznava, da jih bo v celoti nemogoče upoštevati. S prostorsko stisko so se, kot še mnogo drugih šol, spopadali že prej, v koronakrizi je to le še bolj prišlo do izraza. Pa tudi o odgovornosti in pritisku staršev: "Zjutraj sem izvedel, da je na šoli okužba, dopoldne so že zahtevali moj odstop."

icon-expand Ravnatelj Rafko Lah je pred začetkom novega šolskega leta optimističen, a hkrati je za zaposlene organiziral izobraževanje o pouku na daljavo. "Želimo biti pripravljeni na vse," pravi. FOTO: Miro Majcen

Da so priporočila za osnovne in srednje šole, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), v praksi res precej omejujoča, na lastni koži občutimo že ob najavi obiska na Osnovni šoli (OŠ) Frana Albrehta v Kamniku."Pravzaprav je po novem tako, da v šolo razen zaposlenih in učencev ne sme vstopati nihče, niti starši,"nam je pojasnil ravnatelj Rafko Lah. Ob njegovem izrecnem dovoljenju in seveda z masko na obrazu smo se vseeno odpravili na ogled šole, kjer zaposleni v zadnjih avgustovskih dneh hitijo s pripravami na skorajšnji začetek novega šolskega leta. "Delajmo, kot da bo sto let mir, pripravljajmo se, kot da bo jutri vojna" Skupino učiteljic smo zmotili med predavanjem v šolski jedilnici, kjer so se seznanjale z novim računalniškim programom, ki bi ga na šoli uporabili, če se bo spet pokazala potreba po pouku na daljavo. Ta za prvi september ni predviden, česar so veseli vsi, a šolsko leto bo dolgo in nihče ne more natančno vedeti, kako se bo spreminjala epidemiološka slika in s tem povezan vzgojno-izobraževalni proces.

Z novimi orodji za interaktivni pouk bosta učitelj in učenec, na primer, lahko na daljavo pisala po tabli.

Ravnatelj je spomnil, kako so se marca, ko so morali vzpostaviti pouk na daljavo, 'lovili' – tako učitelji kot učenci. "Dogajalo se je, da nekateri niso znali niti priklopiti računalnika in jih je potem učitelj vodil po telefonu, kaj naj naredijo, da so vzpostavili povezavo. Marsikdo niti ni imel računalnika, takšnim smo posodili šolske," je povedal sogovornik. Da se zaradi koronakrize v šolstvu dogaja revolucija, meni Lah: "Toliko, kot smo se naučili v zadnjega pol leta, se prej nismo naučili 20 let." Z novimi orodji za interaktivni pouk bodo pridobili marsikaj: "Učitelj in učenec bosta, na primer, lahko na daljavo pisala po tabli, komunikacija in izmenjava nalog bo lažja ..." jepovedal Lah in z nasmehom dodal, "saj veste, kako pravijo: delajmo, kot da bo sto let mir, pripravljajmo se, kot da bo jutri vojna."

icon-expand To je šolska jedilnica, ki je bila na dan našega obiska preurejena za potrebe izobraževanja učiteljic in učiteljev. "Sicer pa bi tukaj moralo vsak dan kositi 400 učencev. Ta prostor je za to kar štirikrat premajhen." Otroci bodo zato malice in kosila imeli kar v učilnicah. FOTO: Miro Majcen

Pouk za dva oddelka poteka kar v župnišču Prostorska stiska na kamniški šoli ni novost."Občina z gradnjo nove šole zamuja že 12 let," je opozoril ravnatelj. Skrb, kako bodo izvajali pouk, da bo čim bolj varen za vse, je zato še toliko večja. "Že nekaj časa imamo dva oddelka otrok v župnišču na Šutni, saj na šoli preprosto nimamo dovolj prostora," jepovedal in nam pokazal eno od učilnic, ki so jo že pred leti 'ustvarili' tako, da so v avli postavili pregradne stene in na ta način pridobili nov prostor. "V razredih imamo po 28 učencev, kar je seveda preveč za takšno učilnico, tudi če ne bi imeli pandemije."

icon-expand Pred leti so na šoli, da bi pridobili nov prostor, zmanjšali avlo in s pregradnimi stenami postavili novo učilnico. Zagotavljanje socialne distance, kot to priporoča NIJZ, tukaj ne bo mogoče. FOTO: Miro Majcen

Priporočil NIJZ o razdaljah med mizami ne bodo mogli upoštevati, je jasen ravnatelj: "Ta priporočila so naravnana tako, da ne bi bilo nobenih tveganj. A v praksi nič ne bo potekalo tako, kot si je zamislil NIJZ. Pa s tem ne kritiziram NIJZ, oni morajo postaviti neke okvire in mi jim bomo seveda skušali slediti, kolikor se bo najbolj dalo." Pa s tem ne prevzamejo preveč odgovornosti na svoja pleča? "Poglejte, nekdo, ki ga je strah ali je na nekoga jezen, bo vedno iskal krivca in prelagal odgovornost na druge," je povedal Lah in spomnil, da so bili marca prva šola v Sloveniji, ki so jo zaprli zaradi potrjene okužbe s koronavirusom med zaposlenimi.

Zavedam se, da na šoli nimamo dovolj prostora, da bi se lahko držali vseh priporočil NIJZ. Potemtakem bi bilo od mene najbolj odgovorno, da rečem: 'Prvega septembra ni pouka, pojdite k županu, pa se zmenite.' Pa je to res odgovorno? Življenje ni črno-belo, je pisano." —Rafko Lah, ravnatelj OŠ Frana Albrehta

"Zjutraj sem izvedel, da je naša delavka okužena, že ob pol desetih je bil pred šolo eden od staršev, ki je zahteval, naj takoj pridem ven. Ko sem prišel, mi je rekel: 'Eno uro vam dam, da odstopite.' Veste, odgovornost ravnateljev in institucij ljudje različno razumemo. Jaz kot ravnatelj – in tudi drugi kolegi – ne bomo bežali pred odgovornostjo, bomo pa ves čas javnosti pojasnjevali, kaj zmoremo in česa ne." Da druge možnosti niti nimajo, je še navrgel ravnatelj:"Zavedam se, da na šoli nimamo dovolj prostora, da bi se lahko držali vseh priporočil NIJZ. Potemtakem bi bilo od mene najbolj odgovorno, da rečem: 'Prvega septembra ni pouka, pojdite k županu, pa se zmenite.' Pa je to res odgovorno ravnanje? Življenje ni črno-belo, je pisano."

icon-expand Redno razkuževanje prostorov bo seveda stalnica tudi v novem šolskem letu. FOTO: Miro Majcen

Spodbujajo k pouku na prostem Prostorsko stisko bodo ob vremensko ugodnih dnevih nekoliko ublažili z velikim vrtom, ki se razprostira pred šolskim poslopjem."Tukaj imamo res veliko možnosti za izvajanje pouka na prostem, seveda pa ta ni mogoč v vsakem vremenu," je povedal ravnatelj. Brez stolov in miz? "Seveda, to bomo izvedli bolj 'po taborniško'. Morda nas je ta kriza spomnila tudi na to, da je življenje lahko bolj enostavno, kot si včasih predstavljamo." Otroci od odraslih, predvsem staršev in učiteljev, s katerimi so neposredno najbolj v stiku, potrebujejo pozitivno sporočilo, občutek varnosti. Zato bodo tudi prvi šolski dan – sploh za prvošolčke – skušali izpeljati kar se da normalno. "Zdi se mi, da nam je zdaj že malo manj hudo, da nas ni več tako strah, kot nas je bilo marca. Pogumno moramo naprej in verjamem, da bomo vse zmogli," je še sklenil ravnatelj Rafko Lah.