'V primerjavi z vojno in lakoto, ki sem ju doživel, virus v mojem primeru ni bil nič posebnega'

V domovih za starejše so začeli znova sprejemati stanovalce; tiste, ki so med epidemijo odšli v domačo oskrbo in tudi nove. Zaradi strogih zaščitnih ukrepov pa v domovih opozarjajo, da jim bo zmanjkalo tako denarja kot kadra. A dejstvo je, da so bili prav domovi za starejše največje žarišče okužb pri nas in da je covid-19 kar 80 odstotkov vseh smrtnih žrtev pri nas zahteval prav tam. Najhuje je bilo v Šmarju pri Jelšah, Metliki in Ljutomeru, kjer je tudi 94-letni Ivan Bombek, ki je covid-19 prebolel. "V primerjavi z vojno in lakoto, ki sem ju doživel v svojem življenju, okužba z virusom v mojem primeru ni bila nič posebnega," pravi.