V primeru prejetja dveh vabil na cepljenje upoštevajte vabilo ZD Ljubljana

Cepilni center Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana vse od prvega junija 2021 za prijave in pošiljanje vabil na cepljenje uporablja nacionalni sistem zVEM+Cepljenje, hkrati pa izvaja cepljenje za vse, ki so se do 31. maja 2021 prijavili v bazo njihovega zdravstvenega doma. Vendar opozarjajo, da lahko osebe do popolnega prehoda na nacionalni sistem, ki se bo zaključil 16. junija 2021, zaradi združevanja podatkov dveh baz prejmejo tudi dve vabili.

Sicer se potem, ko je bilo cepljenje brez predhodnega naročanja v preteklih dneh že organizirano v Celju, Krškem in Sevnici, v prihodnjih dneh in tednih cepljenje nenaročenih posameznikov začenja tudi na nekaterih drugih cepilnih mestih. V Mariboru bodo nenaročene začeli cepiti 18. junija, v Ljubljani pa 19. in 20. junija. V Celju, kjer so kot prvi v državi organizirali množično cepljenje, bodo akcijo ponovili 14. in 21. junija. Že danes in jutri pa se lahko vse zainteresirane osebe cepijo v Trbovljah, Domžalah, Murski Soboti in na Notranjskem.