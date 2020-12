V primežu krize: 10.000 brezposelnim bi se lahko pridružilo še 10.000 novih

Panoga gostinstva in turizma je bila med prvimi, ki je obstala tako v spomladanskem kot v jesenskem valu epidemije covida-19. Mnogi delodajalci so bili zato prisiljeni odpuščati.

V širši panogi je brez dela ostalo več kot 9500 zaposlenih, od tega v nastanitvenih obratih 1713 ljudi, kažejo podatki Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS). Direktor zbornice Fedja Pobegajlo ocenjuje, da je upoštevajoč vse ostale oblike dela brezposelnost narasla še za najmanj enkrat toliko. "Jesenska prepoved poslovanja je celo panogo postavila na rob preživetja," je dejal za STA. "Ukrep čakanja na delo uporablja velika večina ponudnikov, vseeno pa pričakujemo nadaljnje naraščanje odpuščanj," je dodal.

Delodajalci v gostinstvu in turizmu že spomladi niso podaljševali pogodb za določen čas, prekinile so se podjemne pogodbe, odpovedovale so se pogodbe tudi raznim zunanjim izvajalcem, študentom in drugim. Tako je bila poleti ponekod prisotna tudi kadrovska podhranjenost določenih profilov poklicev in toliko večja obremenitev obstoječih delavcev, je stanje orisala generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Breda Črnčec.

Največje posledice epidemije so poleg gostincev in mestnega turizma utrpeli še turistične agencije, turistični prevozniki ter organizatorji dogodkov. Številni manjši delodajalci in samostojni podjetniki so že za vedno zaprli vrata gostiln in lokalov, poudarja Črnčečeva.

Panoga je priča skokovitemu porastu števila brezposelnih, se strinja predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaž Cvar. Mnogi poslovni subjekti zaenkrat še ostajajo pri življenju, a računajo na vladne ukrepe. "Če bodo ukrepi nezadovoljivi in bo finančna pomoč nakazana prepozno, se bo to izražalo v zapiranju podjetij v naslednjih tednih," je ocenil.