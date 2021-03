V primorsko-notranjski regiji gostinci skeptični glede odprtja teras lokalov

Vlada v obalno-kraški regiji odpravlja vse omejitve gibanja med to regijo in preostalimi že oranžnimi oziroma rumenimi regijami. Znova je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi. V glasbenih šolah bo poleg individualnega pouka ob ukrepih dovoljen tudi pouk baleta in sodobnega plesa. Po celotni državi bodo odslej dovoljeni shodi, a le za največ 10 oseb. Glede na izkušnje tako številni pričakujejo dnevne goste, ki bodo predvsem ob koncih tedna prišli na morje. Pristojni ob tem svarijo – upoštevajte vse ukrepe, saj so se številke zadnje dni znova obrnile navzgor. V primorsko-notranjski regiji pa se lahko, tako kot to zdaj že drugi teden velja v jugovzhodni in posavski, odprejo vrtovi in terase gostinskih lokalov.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:01 audio-control-play-line Iz 24UR: Obala ponovno oranžna 02:27 audio-control-play-line Iz 24UR: Sproščanje nekaterih ukrepov icon-chevron-left icon-chevron-right