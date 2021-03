V primorsko-notranjski regiji se odpirajo gostinski lokali, obalno-kraška znova oranžna

Obalno-kraška regija je postala oranžna regija, zato se tam odpravljajo vse omejitve gibanja med to regijo in preostalimi že oranžnimi oziroma rumenimi regijami. Znova je dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Prav tako se zaradi ugodnejše epidemiološke slike v tej regiji sproščajo vse ostale omejitve, ki so zanjo veljale do zdaj.

Po celotni državi pa bodo odslej dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, razen ko gre za ožje družinske člane ali člane istega gospodinjstva.