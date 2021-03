Osebni zdravnik ali eUprava? Na NIJZ usklajujejo prijave na cepljenje

Po očitkih, da ponekod že cepijo zdrave mlade, medtem ko drugje še niso bili cepljeni niti 75-letniki, in vprašanjih, ali strategija cepljenja sploh deluje, je Kacin napovedal rešitev. Pristojne institucije namreč pripravljajo program, s katerim bodo uskladili prijave na cepljenje, na primer med izraženim interesom za cepljenje prek eUprave in prijavo pri osebnem zdravniku.

Kot je na današnji tiskovni konferenci pojasnil nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelko Kacin, je ministrstvo za javno upravo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) odstopilo podatke o prijavah prek eUprave, NIJZ pa sedaj v dogovoru z ministrstvom za zdravje pripravlja program za usklajevanje prijav."Rok, da to operativno začne delovati, je prva polovica aprila, ko naj bi imeli dovolj cepiv," je dejal. Dejal je še, da bo, ko bomo imeli dovolj cepiv, za to, kdaj bodo ljudje pri šli na vrsto, ključen datum prijave. "V tem trenutku cepimo najstarejše kategorije in kronične bolnike, ki se jih cepi mimo teh prijav,"je pojasnil. Napovedal je, da je tekom današnjega dne to temo pričakovati tudi skupno sporočilo obeh ministrstev, NIJZ in zdravstvenega inšpektorata, po katerem bo po Kacinovih besedah bistveno manj nesporazumov glede prijavljanja na cepljenje. Spomnil je, da je zdravstveni inšpektorat na četrtkovi novinarski konferenci dejal, da šteje le prijava pri osebnem zdravniku, a da bodo zdaj izjavo uskladili z ostalimi institucijami.

"Usklajevanje seznamov in obveščanje zdravnikov o vseh, ki so izrazili interes za cepljenje preko portala eUprava, je predvideno v aprilu 2021," so potrdili tudi na NIJZ in vsem, ki se želijo cepiti, predlagali, da svoj interes sporočijo tudi osebnemu zdravniku. Pojasnili so še, da se bo seznam vseh državljanov, ki so izrazili interes za cepljenje na portalu eUprava, prenesel in uskladi s seznami njihovih osebnih zdravnikov, ki bodo izvedli vabljenje in cepljenje proti covidu-19.

"Do konca prihodnjega tedna bomo cepili vse šolnike," je še napovedal Kacin. Gre seveda za prvi odmerek, glede na to, da so zaposleni v šolstvu cepljeni s cepivom AstraZenece, je še dodal. Po Kacinovi oceni bo v prihodnjem tednu s prvim odmerkom cepiva cepljenih okoli deset odstotkov prebivalcev in če bodo cepljenje nadaljevali s takim tempom, bo do konca junija cepljena polovica prebivalcev.

Kot smo že poročali, je zgleda to, kako hitro boste prejeli cepivo, odvisno od tega, v katerem delu Slovenije živite. Na Kočevskem so tako cepili že vse prijavljene. Že v soboto so cepili vse šolnike, še pred tem pa že vse starostnike, kronične bolnike in zaposlene v kritični infrastrukturi. Na račun dobre organizacije, kot pravijo iz tamkajšnjega zdravstvenega doma, zdaj cepijo že mlajše in zdrave posameznike. Povsem drugače je medtem v prestolnici. V zdravstvenem domu dnevno porabijo okoli 2 tisoč odmerkov, trenutno pa z drugim odmerkom Pfizerja cepijo 80-letnike.