V rdečih regijah nedeljske maše spet brez vernikov v živo

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je duhovnike pozval, naj v primerih, ko se bodo morali odločati, kdo se bo lahko udeležil maše, omogočijo vernikom prejem obhajila zunaj svete maše. Kot je pojasnil, bodo ljudje posebej opozorjeni, naj prihajajo na potrebni razdalji in ob strogem upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov.

Spovedi zaenkrat lahko potekajo, če prostor omogoča izvajanje previdnostnih ukrepov. Pri tem se je po besedah Zoreta pokazalo, da je to možno v tako rekoč vseh župnijah. Preko spleta pa spoved ni možna.

Če je ob prvem valu epidemije Slovenska škofovska konferenca (SŠK) podpirala prenos maš po spletu, pa v drugem valu temu ni toliko naklonjena. Pri tem se sklicuje na besede papeža Frančiška, ki je aprila opozoril, da "vera preko medijev ni Cerkev" ter da so ljudje, ki spremljajo mašo preko spleta, brez zakramentov in brez občestva. Tudi Zore je prepričan, da maše po spletu in drugih videokonferenčnih orodjih ne morejo nadomestiti maš v živo.

Kljub temu pa je SŠK v soboto duhovnikom v dopolnjenih navodilih dovolila, da po lastni presoji in glede na okoliščine mašo prenašajo po spletu, če jo duhovnik med drugim obhaja v cerkvi ali javni kapeli, če gre za neposreden prenos in če ob koncu povabi vernike, da lahko ob določeni uri pridejo v cerkev in ob upoštevanju ukrepov prejmejo obhajilo.