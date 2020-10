Gostinski lokali in športni objekti v rdečih regijah zaprli svoja vrata

V rdečih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko, ki jih je po novem že devet od skupno dvanajstih, je od danes naprej prepovedano opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Prepovedano je tudi ponujanje storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih, za frizerje in kozmetike pa veljajo strožje omejitve.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v petek objavil podatke o številu okuženih glede 14-dnevno incidenco na 100.000 prebivalcev v posamezni statistični regiji. Glede na nove podatke sta se med rdeče uvrstili še dve regiji, ki sta bili še v četrtek oranžni. Tako tudi v pomurski in podravski regiji z današnjim dnem pričnejo veljati že znani ukrepi za rdeče regije. V pomurski regiji beležijo incidenco, ki znaša 171, 5, v podravski pa 155,2. Najslabšo epidemiološko sliko v državi ima Gorenjska z incidenco 372,8, sledita Koroška z incidenco 301,8 in osrednjeslovenska regija z incidenco 290,4.

V rdečih statističnih regijah se tako z današnjim dnem zapirajo vsi gostinski objekti, fitnesi in športne dvorane. V frizerskih in kozmetičnih salonih je lahko le ena stranka. Maske so obvezne tudi na prostem, gibanje zunaj regije je omejeno, razen v primeru 11 izjem. Med slednjimi so prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn ter zdravstvenih storitev in bolnišnic. Začasna prepoved ne velja za gostinsko dejavnost v nastanitvenih objektih, prav tako je dovoljena priprava in dostava ter osebni prevzem hrane in pijače.

V rdečih regijah so prepovedane tudi vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti), javni shodi, poroke in verski obredi. Na območju celotne Slovenije je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. "V oranžni regiji je dovoljena poroka do 10 ljudi, v rdeči regiji pa je poroka prepovedana. Pogrebi so dovoljeni v oranžnih in rdečih regijah, pri čemer je nujno spoštovanje priporočil NIJZ in omejitev do 10 oseb," pojasnjujejo na Ministrstvu za notranje zadeve.

icon-expand V rdečih regijah je odslej prepovedano opravljanje gostinskih dejavnostih v gostinskih objektih. FOTO: Miro Majcen

Oranžne so le še tri regije Med oranžne regije trenutno spadajo samo še tri, in sicer goriška z incidenco 137,7, primorsko-notranjska z incidenco 127,5 in obalno-kraška, kjer je incidenca najnižja v celotni državi - 67,8.

Za te regije je med 6. uro in 22.30 ob upoštevanju vseh navodil NIJZ in ob strežbi le za mizo še naprej dovoljeno opravljati gostinsko dejavnost. Se je pa vlada odločila, da število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih omeji na eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Enako velja za fitnes centre in zaprte športne objekte. Za trgovine, banke, pošte in urade ostaja ureditev, da je lahko v njih hkrati le ena stranka na 20 kvadratnih metrov. NIJZ bo na podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom vsak četrtek objavil podatke o številu okužb glede na 14-dnevno incidenco na 100 tisoč prebivalcev po posamezni statistični regije Slovenije.