V Rimu gostinci na protestih zahtevajo pravico do dela

Protestniki, med katerimi so nekateri nosili lisice na rokah, so na protestu, ki ga oblasti niso dovolile, želeli iti do parlamenta, a jim je to preprečila policija, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Med protestniki in policisti je prišlo tudi do napetosti, saj so nekateri protestniki obmetavali policijo s petardami in drugimi predmeti. Vsaj dva policista sta bila ranjena, pridržali so tudi nekaj protestnikov, poroča slovenski portal italijanske radiotelevizije Rai. Protestnikom so se pridružili tudi privrženci skrajno desničarskega gibanja CasaPound, tako kot že na protestu v Rimu minuli teden, ki ga je zaznamovalo nasilje.

Gostinci so se pritoževali nad velikimi finančnimi izgubami, saj so številne restavracije in lokali zaprti že mesece. Podporne ukrepe so zavrnili kot neustrezne, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vlada ta mesec ob tem še ne pričakuje, da bi lokalom in restavracijam dovolili strežbo za mizami, ker želi zajeziti širjenje novega koronaviusa. Na stotine protestnikov je prispelo v italijansko prestolnico z avtobusi in vlaki, da bi se udeležilo demonstracij. Okoli 100 protestnikov so okoli eno uro blokirale varnostne sile na železniški postaji, navaja APA.

V Italiji je sicer z današnjim dnem večina dežel - tudi Furlanija-Julijska krajina - ponovno oranžnih zaradi izboljšanja epidemiološke slike. To pomeni, da v teh deželah velja manj omejitev potovanj in gibanja, odprli so vse trgovine, vendar pa restavracije in bari tako kot v rdečih območjih lahko prodajajo hrano in pijačo samo za s seboj.

Najstrožji ukrepi rdečega območja medtem še naprej veljajo v Kampaniji, Apuliji in Dolini Aoste, po novem pa še na Sardiniji, kjer so okužbe skokovito narasle, potem ko je bila dežela še nedavno kot edina v državi obarvana belo. V rdečih območjih morajo imeti prebivalci razlog za odhod od doma, nenujne trgovine so zaprte.

Po vsej državi so še naprej zaprta gledališča, kinodvorane in telovadnice, v veljavi ostaja tudi nočna omejitev gibanja od 22. ure. V šolah pa je od danes v Italiji osem učencev od desetih, oziroma okoli 6,6 milijona. V rdečih območjih s šolanjem na daljavo nadaljujejo med drugim višji razredi srednjih šol, poroča Ansa.