V rumenih regijah lahko cerkve po novem odloku sprejmejo več vernikov

Vlada je na četrtkovi dopisni seji podaljšala veljavnost odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, ki je začel veljati danes. Po novem je v pomurski, koroški, osrednjeslovenski, goriški in obalno-kraški statistični regiji v zaprtem prostoru lahko ena oseba ali več oseb, če so iz skupnega gospodinjstva, na 20 kvadratnih metrov, in ne več na 30 kvadratnih metrov, kot je veljalo do sedaj.

Število oseb pri verskih obredih na odprtih površinah je omejeno na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev oziroma skupnih gospodinjstev.

Glede na navodila, ki so jih slovenski škofje sprejeli ob seznanitvi z odpravo prepovedi verskih obredov v rumenih statističnih regijah, je udeležba vernikov pri sveti maši dovoljena ob upoštevanju medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra, uporabi zaščitne maske, razkuževanju rok ob vstopu in izstopu iz prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.