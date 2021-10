V Rusiji nov črni rekord, v Italiji tretji odmerek cepiva za starejše od 60 let

Število smrti zaradi covida-19 je v regiji Latinske Amerike in Karibov po uradnih podatkih preseglo 1,5 milijona. Samo v Braziliji, največji latinskoameriški državi, je pandemija novega koronavirusa terjala več kot 600 tisoč življenj. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so jih do petka našteli 600.425. Več so jih doslej potrdili le v ZDA.

Rusija je sicer skoraj vsak oktoberski dan dosegla nov rekord v številu dnevnih smrnih žrtev. Petkov rekord, ko je umrlo 936 covidnih bolnkov, je presegel nov sobotni, ko je umrlo 968 oseb. To je približno 100 dnevnih smrtnih žrtev več, kot so jih zabeležili konec septembra. To je že četrti dan zapored, ko je število dnevnih smrtnih žrtev preseglo 900.

Po zelo počasnem začetku je v tej državi z 210 milijoni prebivalcev kampanja cepljenja proti covidu-19 vse bolj uspešna. Doslej je bilo v celoti cepljenih 45 odstotkov odraslih.

Braziliji po številu mrtvih v regiji sledijo Mehika, Peru, Kolumbija in Argentina. Peru beleži največ smrti zaradi covida-19 glede na število prebivalcev - 605 smrti na 100.000 prebivalcev.

Ob tem so v Latinski Ameriki doslej potrdili več kot 45 milijonov okužb. Po vsem svetu je pandemija doslej terjala več kot 4,8 milijona življenj, potrjenih pa je bilo več kot 237 milijonov okužb.

V Italiji tretji odmerek cepiva za vse starejše od 60 let

Italijansko ministrstvo za zdravje je medtem sporočilo, da bo italija tretji odmerek cepiva proti covidu-19 ponudila vsem starejšim od 60 let, pri katerih je bil prvi cikel cepljenja zaključen pred najmanj šestimi meseci. Od 20. septembra sicer v državi s tretjim odmerkom že cepijo osebe z oslabljenim imunskim sistemom, starejše od 80 let, prebivalce in zaposlene v domovih za ostarele ter zaposlene v zdravstvenih ustanovah, ki so starejši od 60 let ali so posebej izpostavljeni nevarnosti okužbe.

Do nove odločitve prihaja, potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) ta teden odobrila tretji poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let. Za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom je Ema ob cepivu Pfizerja odobrila še cepivo proizvajalca Moderna. Italijanski nacionalni inštitut za zdravje je v sredo sicer sporočil, da v splošni populaciji sedem mesecev po prejemu drugega odmerka cepiv mRNA, kamor sodita Pfizerjevo in Modernino, ni zaznal upadanja učinkovitosti zaščite. Se je pa manjši padec pojavil pri določenih specifičnih skupinah.