V Rusiji registrirali že drugo cepivo, EMA bo preverjala tretjega proizvajalca

Novico je danes sporočil sam ruski predsednik Vladimir Putin. Rusi so registrirali cepivo EpiVacCorona, ki so ga razvili v raziskovalnem centru za virologijo in biotehnologijo Vektor v sibirskem mestu Novosibirsk.

Po informacijah Putina je v razvoju tudi tretje cepivo, ki pa ga testirajo v aziskovalnem centru Šumakov Ruske akademije znanosti.

Rusija je 11. avgusta sporočila, da so prvi na svetu registrirali cepivo proti covidu-19 z imenom Sputnik V. Vest je vzbudila zaskrbljenost med zahodnimi znanstveniki, da je bilo cepivo, ki ga je razvil moskovski raziskovalni center Gamaleja, odobreno še pred izvedbo vseh potrebnih kliničnih preizkusov.

Ruski znanstveniki so cepivo, s katerim se je prostovoljno cepila tudi ena od Putinovih hčerk, vzeli v bran. Trdijo, da je oseba po cepljenju imuna na novi koronavirus in da cepivo nima stranskih učinkov.

Preden bodo v Rusiji začeli z množičnim cepljenjem pred koncem leta bodo najprej cepili zdravstveno osebje in učitelje. Putin je registracijo novega cepiva sicer objavil na dan, ko so iz države poročali o največjem dnevnem številu novih okužb - 14.231. Doslej so v Rusiji potrdili že 1,3 milijona okužb. Iz Moskve so sporočili, da se bodo v okviru ukrepov za zajezitev širjenja okužb starejši učenci in dijaki na moskovskih šolah od ponedeljka morali znova šolati na daljavo.