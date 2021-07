V Rusiji tretji dan zapored umrlo rekordno število covidnih bolnikov

Po besedah župana ruske prestolnice Moskve Sergeja Sobjanina različica delta predstavlja že 90 odstotkov okužb v mestu. Uvedel je niz novih omejitev, vključno z navodilom podjetjem, naj pošljejo domov 30 odstotkov necepljenih zaposlenih, in restavracijam, da lahko v notranjih prostorih strežejo le cepljene ali tiste, ki so v zadnjih šestih mesecih covid preboleli.

Kremelj si je sicer postavil cilj, da do septembra cepi 60 odstotkov prebivalcev, a je ta teden priznal, da jim cilja ne bo uspelo doseči. Oblasti se spoprijemajo s precejšnjo skepso, ki med ljudmi vlada glede cepljenja proti covidu-19. Še zlasti so ljudje skeptični prav glede ruskih cepiv. Po podatkih nekaterih anket se cepiti ne namerava kar 60 odstotkov vprašanih.

Za obisk gostinskih lokalov, hotelov in storitvenih dejavnosti, kjer prihaja do tesnih stikov s strankami, ter prireditev z več kot sto udeleženci še naprej ostaja v veljavi obveznost t. i. pravila PCT. Pravilo PCT velja tudi za ustanove, kjer nudijo zdravstvene storitve, pa za določene kulturne ustanove, kot so gledališča in kinodvorane, medtem ko so muzeji, knjižnice in knjigarne izjema.

Kjer velja to pravilo, zaščitne maske niso več obvezne. Namesto zaščitne maske tipa FFP2 je v bolnišnicah in domovih za starejše dovolj kakršna koli zaščita ust in nosu. To velja tudi za sredstva javnega prevoza in trgovine. V slednjih poleg tega ni več omejitev glede na velikost prostora, prav tako pa ni treba več ohranjati medsebojne razdalje.