V Šanghaju zaradi treh okužb zaprli šole in odpovedali lete

Pri treh okuženih gre za prijatelje, ki so prejšnji teden obiskali bližnje mesto Sudžov, so v četrtek sporočile šanghajske oblasti. Vsi trije so bili polno cepljeni, so dodali.

Oblasti so tako za danes preventivno odpovedale več kot 500 letov. Odpovedali so še vse obiske turističnih skupin v mestu, zdravstveni delavci pa ne opravljajo več storitev na terenu. V Sudžovu so zaprli vse šole, ko so potrdili bližnji stik z enim od okuženih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.