V SB Jesenice potrdili okužbo s koronavirusom pri medicinski sestri

Medicinska sestra je bila v zadnjih dneh na delovnem mestu ter je bila tako v stiku s pacienti. Tako zaposlenim kot pacientom so v bolnišnici odvzeli brise, na rezultate pa še čakajo. Za zdaj nihče izmed njih ne kaže simptomov okužbe s koronavirusom.

Danes so pri eni izmed zaposlenih, medicinski sestri z gastroenterološkega oddelka, potrdili okužbo z novim koronavirusom, so potrdili v SB Jesenice.

Pri medicinski sestri so potrdili okužbo s koronavirusom.

Oddelek, na katerem je delala okužena zaposlena, so zaprli po vzoru izolacijskega oddelka. Simptomi okužbe so se pri medicinski sestri pojavili včeraj, sama naj bi v bolnišnici povedala, da se ne počuti dobro, so še potrdili v SB Jesenice.

"Zaradi nastale epidemiološke situacije" so tako znova zaprli bolnišnico za obiskovalce do preklica. Dovoljena pa je prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku. Pri porodnicah je dovoljena samo prisotnost zdravega partnerja ali ene zdrave osebe, so zapisali v sporočilu za javnost.