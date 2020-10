V Šempetru širijo oddelek, v Novem mestu v pomoč stara interna klinika

"Po današnjem načrtu bomo zagotovili 35 postelj in štiri intenzivne enote. Pričakujemo, da nam bo to uspelo še v tem tednu," je povedala Dunja Savnik Winkler.

Ob povečevanju potreb bodo oddelek za covid-19 širili v skladu z načrtom, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje, ko naj bi vsaka bolnišnica zagotovila 20 odstotkov posteljnih kapacitet za bolnike s covidom-19.

"Ta številka je za našo ustanovo sicer precej visoka glede na razpoložljiv kader in medicinsko opremo, ki je žal nimamo v takem obsegu," je opozorila strokovna direktorica bolnišnice.

Med hospitaliziranimi bolniki imajo na internističnem oddelku tri akutno bolne, okužene z novim koronavirusom. Te so osamili od ostalih in po potrditvi bolezni premestili na covidni oddelek.

V šempetrski bolnišnici so začeli tudi akcijo zbiranja sredstev v lokalnem okolju za nakup nujne opreme za zdravljenje bolnikov s koronavirusno boleznijo. Za nabavo večje opreme so že začeli postopke, nakup bo financiralo ministrstvo.

Za zdravljenje tako velikega števila covidnih bolnikov pa potrebujejo tudi manjšo medicinsko opremo, za nabavo katere pa naprošajo gospodarstvo in individualne donatorje, da prispevajo denarna sredstva. Nekateri so se že odzvali, je povedala Savnik Winklerjeva.

Ob poslabšanju epidemiološke slike v regiji je prišlo do manjšega izpada strokovnega kadra tudi v šempetrski bolnišnici. Okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi zaenkrat še ni veliko, v skoraj 1000-članskem kolektivu jih je okoli 20.

Kljub temu so iz bolnišnice pozvali sosednje zdravstvene domove, upokojene strokovne delavce ter študente s področja zdravstva za pomoč pri njihovem delu. "Bližnja zdravstvena domova iz Nove Gorice in Ajdovščine sta se že odzvala in nam bosta zagotovila pomoč, nenehno smo v stiku z direktorjema," je dejala Savnik Winklerjeva.

Število ambulantnih pregledov v bolnišnici je v tem tednu zaradi šolskih počitnic manjše kot običajno, v prihodnjem tednu pa bodo morali zmanjševati obseg dela.

"Predstojniki oddelkov že pripravljajo nove razporede ambulantnega dela, ohranili bomo le storitve po stopnji nujnosti nujno in zelo hitro ter tam, kjer nam bo ostalo še dovolj kadra. Prioriteta je organizacija dela za obvladovanje covidne bolezni," je zaključila strokovna direktorica šempetrske bolnišnice.

V novomeški bolnišnici za covidne bolnike odpirajo tudi staro interno kliniko

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes hospitaliziranih 50 bolnikov s covidom-19, od tega sedem na intenzivnem oddelku. Za covidne bolnike poleg pljučne in infekcijske klinike odpirajo tudi staro interno bolnišnico, kjer bodo zagotovili do 80 postelj, so zapisali v sporočilu za javnost.

Hkrati v bolnišnici zmanjšujejo delo na nenujnih programih. Po novem tako sprejemajo le še bolnike s stopnjo napotitve pod nujno ali zelo hitro. "Vsi ostali pacienti, katerim bo termin odpovedan, bodo o drugem datumu obveščeni v najkrajšem možnem času," so navedli.

V bolnišnici trenutno ne primanjkuje opreme, ventilatorjev in prostora, narašča pa število okuženih tako med zdravniki kot med medicinskimi sestrami. "Situacijo ta trenutek kadrovsko še obvladujemo, v proces pa že vključujemo specializante in tudi nekaj študentov višjega letnika Zdravstvene fakultete," pišejo v sporočilu.

Vse, ki prihajajo v novomeško bolnišnico, pozivajo, da se držijo navodil: nosijo masko, vzdržujejo varnostno razdaljo, razkužujejo roke in so odkriti glede simptomov, ki so morebiten znak covida-19.

"To, da nimate vročine, ne pomeni, da ste vzeli sredstvo za zbijanje vročine, preden ste šli od doma, pomeni, da tega zdravila sploh niste potrebovali," so opozorili in poudarili, da je pomembno v največji možni meri preprečiti vdor virusa med zaposlene v zdravstvu. "Le tako bomo zmogli preživeti ta zimski čas tako, da bodo bolnišnice lahko še naprej nudile pomoč občanom in državljanom," so navedli.