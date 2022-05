V Severni Koreji cepivo proti covidu imenovali nesmrtni napoj ljubezni

Dva anonimna vira sta Radiu Free Asia (RFA) posredovala podrobnosti, v katerih sta opisala, kako vozila na cepilnih mestih predvajajo sporočila po zvočniku, v katerih poudarjajo, da so cepiva Kimova milostna darila . "Medtem ko vojake cepijo s cepivi iz Kitajske, vrtijo glasna politična propagandna sporočila," je povedal neimenovani vladni uradnik. "To imenujejo cepljenje iz ljubezni od najvišjega dostojanstva," je dejal in uporabil častni izraz za voditelja države.

Severna Koreja je sicer svoj prvi primer covida-19 potrdila 12. maja, Kim Džong Un pa je sprva kritiziral svoje uradnike zaradi slabega odziva države na virus. V dneh od takrat so sicer severnokorejski državni mediji vztrajali pri zelo sporni trditvi, da se covidni val umirja, poroča Associated Press . Strokovnjaki so se namreč bali, da bi izbruh covida postal velika katastrofa, glede na to, da je bila država popolnoma necepljena.

Zdaj, ko se zdi, da se je v državi le začel program cepljenja, pa je nek prebivalec povedal, da je videl nekaj vojakov, ki so dvigali roke in hvalili Kima. Toda drugi državljani so nezadovoljni, da še niso bili cepljeni. "Ljudje so videli prizore čustvenih vojakov, ki so prepevali, jokali in kričali 'Manse!' vendar so izgledali brez čustev," je dejal. Manse, kar v korejščini pomeni 10.000 let, lahko prevedemo tudi kot "Naj živi Kim Džong Un".

Od četrtka je sicer skupno število "oseb z vročino" v Severni Koreji preseglo 3,2 milijona, umrlo pa je 69 ljudi, glede na poročila državne tiskovne agencije KCNA. Država še ni imenovala tega izbruha "vročine" kot covid-19, saj so slabe zmogljivosti testiranja ovirali njeno zmožnost diagnosticiranja primerov, pa poroča BBC.