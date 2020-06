V Severni Makedoniji in Srbiji več kot 100 novih dnevnih okužb

V zadnjih 24 urah so v Severni Makedoniji diagnosticirali 118 novih okužb s covid-19. Izvedli so tudi 1363 testiranj. Istočasno pa je bolezen prebolelo 74 oseb, štirje so v zadnjih 24 urah umrli. Skupno je bilo z novim koronavirusom v državi okuženih 5311 oseb, umrlo je 251 ljudi, 2048 pa jih je bolezen že prebolelo.

S trimestnim številom okužb so soočeni tudi v srbiji. Kot so sporočili z zdravstvenega ministrstva, je bila nova okužba potrjena pri 102 osebah. Se pa Srbija loteva obširnega testiranja, saj so hkrati opravili tudi 6025 testov. Z ministrstva so sporočili, da je na intenzivni negi trenutno 19 oseb. V Srbiji so od začetka epidemije potrdili 13.092 primerov, umrlo je 263 ljudi. Na domnevno prikrivanje števila okuženih so včeraj opozorili v raziskovalnem centru BIRN, kjer trdijo, da je število umrlih skoraj trikrat višje od trditev srbskih zdravstvenih oblasti.