V Severni Makedoniji zaradi covida-19 znova policijska ura

Po poročanju makedonskih medijev policijska ura velja v Skopju, Kumanovu, Tetovu in še devetih drugih mestih od četrtka zvečer pa vse do 5. ure zjutraj v ponedeljek, skupno 80 ur. Pri tem niso dovoljene nobene izjeme. Drugod policijska ura velja danes, v soboto in nedeljo, vsak dan od 16. ure do 5. ure zjutraj. Po vsej državi je sicer danes dela prost dan.

Minuli teden so oblasti v Skopju izredne razmere zaradi covida-19 podaljšale še za 14 dni, so pa obenem sprostile številne ukrepe za omejitev širjenja virusa, od policijske ure do zaprtja lokalov. O tem ukrepu bi moral sicer odločati makedonski parlament, a je ta razpuščen, zato je to zdaj v rokah predsednika Steva Pendarovskega. V državi bi morale že 12. aprila potekati predčasne parlamentarne volitve, a so jih zaradi pandemije preložili.

V Severni Makedoniji z dobrima dvema milijonoma prebivalcev so doslej zabeležili 2492 primerov okužbe s koronavirusom, od tega jih je 742 še vedno aktivnih, ter 145 smrti.