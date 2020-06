V Severni Makedoniji znova preko 100 okužb in tri smrtne žrtve

V Severni Makedoniji so v zadnjih 24 urah potrdili novih 127 primerov okužbe s koronavirusom. Podatki ministrstva za zdravje kažejo, da so večino novih okužb potrdili v prestolnici Skopje, in sicer 67. Izvedli so 702 testiranj. Od izbruha epidemije so v državi doslej potrdili 3152 primerov okužbe, zaradi covida-19 je umrlo skupno 156 ljudi. Aktivnih primerov okužbe je še 1343.