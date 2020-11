V Singapurju se je rodil dojenček s protitelesi covid-19

Dojenček se je novembra rodil brez okužbe z novim koronavirusom, vendar so testi pokazali, da je imel v sebi protitelesa, poroča Reuters.

"Moj zdravnik sumi, da sem v času nosečnosti nanj prenesla protitelesa proti covid-19,"je dejalaCeline Ng-Chan. Marca je covid-19 prebolela v lažji obliki, iz bolnišnične oskrbe so jo odpustili po dveh tednih in pol.

Svetovna zdravstvena organizacija sicer trdi, da še ni znano, ali lahko nosečnica s covidom-19 okužbo prenese na otroka v času nosečnosti. Do danes aktivnega virusa niso našli v niti vzorcih tekočine okoli otroka v maternici niti v materinem mleku.

Kitajski zdravniki so že poročali o prisotnosti protiteles proti covidu-19 in hkrati njihovem upadanju skozi čas pri dojenčkih, ki so se rodili ženskam, okuženim z novim koronavirusom. Raziskave so oktobra objavili v reviji Emerging Infectious Diseases.

Prenos novega koronavirusa z mater na novorojenčke je redek, so oktobra poročali tudi zdravniki iz medicinskega centra New York-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center in svoje ugotovitve zapisali v akademski časopis JAMA Pediatrics.