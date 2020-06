Potrdili 11 novih okužb, v Škofji Loki okužen učenec na osnovni šoli

V Sloveniji je bilo v četrtek potrjenih 11 novih okužb s koronavirusom: štiri so po podatkih spletne strani Covid-19 Sledilnik zabeležili na Škofljici, tri v Škofji Loki, po eno pa v Ljubljani, Kobaridu, Preboldu in Ljutomeru. Zaradi bolezni covid-19 je trenutno hospitalizirano osem oseb, dva bolnika se zdravita na enoti za intenzivno terapijo.

Kot smo izvedeli, je okužen učenec iz Osnovne šole Cvetka Golarja. Ravnateljica Karla Krajnik je o tem že obvestila starše. "Za učence in razredničarko oddelka, v katerem je bil učenec, je predvidena karantena," je zapisala.

V Kopru so že v torek potrdili prisotnost koronavirusa pri treh dijakih, ki bivajo v Dijaškem domu Koper. Kot smo že poročali, je eden od njih že doma v izolaciji, dva pa ostajata v dijaškem domu, a sta ločena od drugih stanovalcev. Preventivno so odredili karanteno 13 osebam, s katerimi so imeli okuženi tesne stike.

Spet obvezno nošenje mask

Nošenje zaščitnih mask v vseh zaprtih javnih prostorih in javnih prevoznih sredstvih je od včeraj sicer znova obvezno. Maske in razkuževanje pred vstopom so obvezni denimo v trgovinah, lekarnah, bankah, v zaprtih cerkvenih prostorih, na bencinskih črpalkah in v notranjosti gostinskih lokalov, natakarji pa morajo tudi na terasah streči z masko. Strokovnjaki opozarjajo, da se moramo ukrepov dosledno držati.

"Vsi lokali bi morali biti organizirani pravzaprav tako kot je predpisano z omejenim številom ljudi, ki omogoča to fizično distanco meter in pol. To bo treba res skrbno nadzorovat, to so izjemno nevarni primeri, več kot 10 sekundarnih primerov je recimo naredil en posameznik na zabavi nedavno," je za oddajo 24UR izpostavila vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović.