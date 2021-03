V skupinah nujnega varstva v šolah učenci istega razreda, ocenjevanja ne bo

Ministrstvo za izobraževanje je srednje, osnovne in glasbene šole z okrožnico tudi uradno obvestilo, da bo pouk od četrtka do prihodnjega petka znova potekal na daljavo. Osnovnim šolam nalaga, naj skupine v nujnem varstvu oblikujejo iz učencev istega razreda, za preverjanje in ocenjevanje pa priporoča, naj ga preložijo na čas po vrnitvi.

Osnovne šole je ministrstvo obvestilo, da morajo od četrtka organizirati nujno varstvo za učence, katerih oba starša ali eden izmed njih, ki je samohranilec, so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Pri tem se kot kritična infrastruktura štejejo sektorji energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. Osnovnim šolam ministrstvo določa, naj skupine za izvedbo nujnega varstva oblikujejo iz učencev istega razreda, pri čemer naj imajo od osem do 10 učencev oziroma do največ 15 učencev. Določa tudi, da učitelji, ki izvajajo pouk na daljavo, delajo od doma.

icon-expand Učilnice bodo spet samevale. FOTO: Shutterstock

Dijaki in študenti višjih strokovnih šol, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom ali praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, ga še naprej izvajajo tam, kjer bodo izvajali dejavnost in kjer imajo zagotovljeno varno delovno okolje v skladu z smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Glede testiranja okrožnica navaja, da se od 1. do 11. aprila, kolikor naj bi trajalo zaprtje države, testirajo le tisti zaposleni, ki bodo v tem obdobju prisotni v šoli, in sicer enkrat tedensko.

Za učence, ki so vključeni v nujno varstvo, in učence, ki se izobražujejo v oddelkih prilagojenega programa v osnovnih šolah, mora šola zagotoviti šolsko prehrano. Za učence, ki se izobražujejo na daljavo, pa šola zagotavlja topli obrok za tiste, ki za to izpolnjujejo pogoje. Glede pouka na daljavo Zavod RS za šolstvo osnovnim in glasbenim šolam priporoča, da se učitelji z učenci dogovorijo, kako bo potekalo delo na daljavo. Šole naj uporabijo prilagojene urnike in opredelijo čas za dnevni videokonferenčni stik z učenci, njihovo samostojno delo ter čas za gibanje in sprostitev. Učitelji naj obdobje aktivnosti preverjanja in ocenjevanja preložijo na čas, ko se učenci vrnejo v šole. Z učenci, ki se zaradi slabih internetnih povezav ali opreme težko vključujejo v neposredne aktivnosti pouka na daljavo, naj se učitelji dogovorijo o oblikah in načinih samostojnega dela, je zapisano. Zavod šole tudi opozarja, da samostojno delo učencev od doma od učencev zahteva daljši čas za opravljanje posameznih aktivnosti, zato predlagajo, da oddelčni učiteljski zbori smiselno uskladijo obremenitve posameznih učencev za izvajanje pouka na daljavo. Učitelji naj pri načrtovanju prednostno usmerijo aktivnosti v izvajanje obveznega programa, v katere se lahko smiselno vključijo tudi učitelji, ki izvajajo razširjeni program, so še zapisali.