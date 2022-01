V skupini udeležencev organiziranega silvestrovanja v Beogradu več okužb

V karanteni naj bi bilo zaradi stika s tistimi, ki so silvestrovali v Beogradu, do 500 ljudi. Vanjo niso napotili le oseb, ki veljajo za izjemo od karantene na domu, pojasnjujejo na NIJZ.

Mondial, znana slovenska turistična agencija za mlade, je na tridnevni novoletni izlet v Beograd odpeljal preko 500 potnikov. Kot pravijo, so bila pravila jasna, pogoj PCT so preverjali na poti v obe smeri.

Dva necepljena in neprebolela potnika, ki ob vrnitvi nista želela opraviti testa, sta si prevoz domov uredila sama. Vse lepo in prav, dodaja stroka, a težava je, da za omikronom zbolijo tudi polno cepljeni in pravkar preboleli.

Pri Mondialu so prve informacije o okužbah dobili po družbenih omrežjih. Vse udeležence silvestrovanja so zato pozvali, naj opravijo preventivni hitri test in se preventivno samoizolirajo.