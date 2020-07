PRENOS V ŽIVO: 'Za izvedbo dogodka nad 50 ljudi je potrebno dobiti soglasje NIJZ'

V Sloveniji so v torek ob 1399 testih potrdili 13 okužb z novim koronavirusom. Štiri okužbe so potrdili v Ljubljani, dve v Moravčah, po eno pa v občinah Radovljica, Ravne na Koroškem, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Ajdovščina, Sevnica in Koper. Doslej so skupaj potrdili 1613 okužb.

Vlada je v zvezi z aktualnim dogajanjem epidemije bolezni covid-19 v Sloveniji pripravila novinarsko konferenco, ki jo prenašamo v živo. Na njej sodelujejo vodja strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravjeBojana Beović, predstojnica NIJZ Območne enote Novo mesto Bonia Miljavacter vladni govorec Jelko Kacin.

"Poslabšanje epidemiološke slike v Sloveniji je narekovalo spremembe Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi, ki velja od včeraj. Ob tem se pojavljajo številna vprašanja," je ob uvodu v novinarsko konferenco dejal Kacin. "Odlok določa, da so dovoljena zbiranja do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi, ter organizirane javne prireditve do 500 udeležencev, a le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi. S tem se omeji vsa zbiranja nad 50 ljudi, kjer varnostne razdalje in minimalnih stikov ni mogoče zagotavljati, prepovedana pa ostajajo tudi vsa zbiranja, ki so bila definirana v drugih odlokih, govorim o diskotekah in nočnih klubih," je dodal.

"Treba je vnaprej postaviti oznake, da se ljudje držijo potrebne socialne distance, ki je meter in pol,"je v zvezi s tem dejala predstojnica NIJZ Območne enote Novo mesto Bonia Miljavac. Od ponedeljka dalje tudi velja, da morajo organizatorji dogodka, ki bi se ga udeležilo več kot 50 ljudi, pridobiti soglasje NIJZ, je povedala.